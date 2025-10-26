Boutique Moda Perú: el diseño y herencia se encuentran sobre la pasarela este 29 y 30 de octubre

Cada año, la moda peruana demuestra que va mucho más allá de las tendencias: se ha consolidado como una forma de contar, sin palabras, quiénes somos. Cada tela guarda una historia y cada diseño revela una manera distinta de vernos. En esa mezcla entre tradición y mirada contemporánea se mueve la nueva edición de Boutique Moda Perú Primavera–Verano 2025/26, que se realizará el 29 y 30 de octubre en la restaurada Quinta de la Riva, en el Centro de Lima.

El encuentro, impulsado por la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú (ADMP), reunirá a los principales creadores del país: Fátima Arrieta, Meche Correa & Ali Rapp, Edward Venero, Carmela, Paola Gamero, Rafael Camacho, Sumy Kujon, Yirko Sivirich, Paula Estremadoyro, Ama Alpaca, José Clemente, Wisqa, Pasarela CEAM, Evelyn Monteza, Laida, Mario Lovati y Gustavo Adolfo Valdez para celebrar la fuerza del diseño nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Para José Clemente, diseñador y presidente de la ADMP, este momento es el resultado de años de trabajo conjunto. “Nuestra visión es entrelazar la herencia cultural, la industria textil y la visión de cada creativo”, explica. “Durante años hemos trabajado para que los diseñadores se nutran del saber ancestral y de la calidad de nuestras fibras, pero interpretándolas desde miradas contemporáneas”.

José Clemente, presidente de la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú. (Foto: Kike Sánchez) / kikesanchezfotografia.com

Esta edición también marca una colaboración inédita con los Diseñadores de Interiores del Perú (DIP), que permitirá unir dos universos creativos en un mismo espacio. “Buscábamos hace tiempo esta sinergia, porque el diseño de interiores comparte la misma base: historia, materia prima y creatividad”, comenta Clemente.

Los desfiles comenzarán a las 4 p.m. y podrán verse posteriormente en un especial de Plus TV, que registrará cada propuesta y entrevista, reafirmando el lugar de la moda peruana como una industria que celebra sus raíces y proyecta su identidad hacia el futuro.