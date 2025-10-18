Cuando la vida no sale como planeabas, pregúntate: ¿Qué puedo aprender? (Foto: iStock)
Cuando la vida no sale como planeabas, pregúntate: ¿Qué puedo aprender? (Foto: iStock)
Ale Llosa
Ale Llosa

Cómo entrenarme emocionalmente cuando la vida no sale como planeaba
Todos tenemos planes, proyectos, sueños, caminos que creemos definidos. Pero la vida, casi siempre, tiene otros planes: cambios inesperados, pérdidas, puertas que se cierran.

En esos momentos, nos frustramos; sentimos que algo salió mal. Pero, ¿si no fuera un error? ¿Si fuera una invitación a flexibilizar nuestra mente y nuestro corazón?

Juan Carlos Fangacio

La . Flexibilidad no solo física, sino mental y emocional. Así como estiramos para evitar lesiones, también aprendemos a estirar nuestras expectativas para evitar sufrimiento innecesario.

Aceptar que las cosas no siempre saldrán como imaginamos no es rendirse. Es abrir espacio para la creatividad, para nuevas posibilidades. Es decir: “No era por ahí, pero voy a encontrar el nuevo camino”.

Cuando la vida no sale como planeabas, pregúntate: ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo adaptarme? ¿Qué otra opción existe?

La capacidad de adaptarse es una de las formas más puras de inteligencia. Y como todo, se entrena. //

