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Toma decisiones que vayan con tus objetivos. (Foto: iStock)
Toma decisiones que vayan con tus objetivos. (Foto: iStock)
/ Milko
Por Sandra Chikhani

Hace buen tiempo que me repito una pregunta: ¿por qué convertimos en una tarea difícil lo que más queremos lograr? No hablo solamente de comer mejor. Hablo de dormir a una hora razonable, mover el cuerpo, cumplir con un chequeo médico, recuperar un hobby que extrañamos o simplemente respetar nuestros momentos de descanso. Lo más interesante es que, en la mayoría de los casos, sabemos exactamente qué nos hace bien.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.