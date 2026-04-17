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Resumen

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No existe un deporte perfecto para todos. Pero sí existe uno que tiene sentido para ti.
No existe un deporte perfecto para todos. Pero sí existe uno que tiene sentido para ti.
/ Nadija Pavlovic
Por Sandra Chikhani

Hola, hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida más de lo que imaginas: moverte. No por estética. No por encajar. No por cumplir. Moverte como una forma de volver a ti.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.