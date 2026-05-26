Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante toda la semana, todo el mundo estará invitado a vivir el Método KO exclusivamente en la sede de Barranco.
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Por Redacción EC

Este 2026, KO celebra su aniversario con el reopening de este espacio emblemático. Una renovación que honra su historia y abre un nuevo capítulo.

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