Este 2026, KO celebra su aniversario con el reopening de este espacio emblemático. Una renovación que honra su historia y abre un nuevo capítulo.

Como parte de esta celebración, del lunes 25 al domingo 31 de mayo, KO Barranco abrirá sus puertas con un Open House especial por semana de aniversario.

Durante toda la semana, todo el mundo estará invitado a vivir el Método KO exclusivamente en la sede de Barranco. Los alumnos nuevos que nunca hayan probado KO antes podrán acceder a 1 clase gratuita de Soul Yoga y 1 clase gratuita de KO.

Además, los alumnos nuevos que también sean suscriptores de El Comercio podrán acceder a 3 clases gratuitas de KO/Soul durante esa misma semana. Para acceder a este beneficio, deberán mostrar su suscripción activa de El Comercio.

La historia de KO nació en un pequeño garaje en la esquina de Chiclayo con Miraflores. Un inicio intenso, auténtico, con una comunidad de apenas 50 personas que creían en algo distinto. Era el nacimiento de algo especial. Pero ese primer capítulo se cerró abruptamente por un problema legal con el arrendatario y la licencia. Un viernes que parecía el final.

El golpe fue fuerte. La incertidumbre total. Pero detenerse nunca fue una opción.

Con la necesidad de seguir —y casi como un acto de rebeldía— surgió una idea: al día siguiente, sacar las clases a un parque y decirle a Lima que KO no se terminaba.

Pero la historia dio un giro. Ese mismo fin de semana, caminando por Barranco, apareció una oportunidad inesperada: el Club de Tenis de Barranco. Se tocó la puerta, se encontró a la persona correcta y, ese mismo día, se cerró un acuerdo. Horas después, empezó una carrera contrarreloj para rescatar todo del local cerrado y reconstruir un nuevo espacio desde cero.

Durante todo el fin de semana se levantó KO nuevamente. Y el lunes, KO volvió a abrir.

Lo que comenzó como una solución urgente se convirtió en hogar. KO Barranco fue creciendo dentro del club, ocupando nuevos espacios, evolucionando, hasta consolidarse como un lugar propio. Un lugar que dejó de ser solo un espacio físico para convertirse en el corazón de una comunidad.

Han pasado 15 años.

Miles de personas han cruzado esas puertas. Han llegado por movimiento, por curiosidad o por necesidad… y han encontrado algo más: una forma de reconectar, fortalecerse y transformarse.

Hoy, KO Barranco es la casa matriz. El origen emocional de todo lo que vino después.

Una invitación abierta para descubrir la energía, comunidad y experiencia que han convertido a KO en mucho más que un espacio de entrenamiento.