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Resumen

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Elejalder Godos en el estudio del programa digital 'A presión'. (Foto: Diego Moreno)
Elejalder Godos en el estudio del programa digital 'A presión'. (Foto: Diego Moreno)
Por Jorge Chávez Noriega

Desde las primeras transmisiones deportivas de la década de 1930, la narración radial se convirtió en una manera de imaginar el fútbol. La voz del relator era capaz de construir estadios enteros en la mente de los oyentes y hacerles imaginar cada pase, cada gambeta y cada gol como si estuvieran en la tribuna. En un país como el Perú, donde durante décadas la televisión fue un lujo inalcanzable para muchos, la radio terminó siendo el puente emocional entre la cancha y los millones de hinchas, tal como recoge la investigación “La historia de la locución deportiva en el Perú”.

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