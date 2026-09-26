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Resumen

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Desde el aire, el edificio Marquina revela su singular planta y su ubicación estratégica, en el encuentro de las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola.
Desde el aire, el edificio Marquina revela su singular planta y su ubicación estratégica, en el encuentro de las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola.
Por Jorge Chávez Noriega

Una de las esquinas más transitadas de la capital tendrá, dentro de poco, un nuevo rostro. En el cruce de las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, el edificio Marquina —más conocido como edificio Wilson-Colmena— atraviesa desde hace aproximadamente seis meses un proceso de revitalización. La intervención plantea una pregunta clave: ¿cómo devolverle el brillo a la Lima de ayer sin dejar de mirar hacia el futuro? Fuimos a conversar con quienes están detrás de esta transformación para conocer los detalles de la apuesta.

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