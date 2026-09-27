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Resumen

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Patricia comparte su espacio de trabajo con Paolo, quien suele permanecer cerca mientras ella cumple sus labores. Ambos viven en un departamento adaptado a esta convivencia cotidiana entre especies.
Patricia comparte su espacio de trabajo con Paolo, quien suele permanecer cerca mientras ella cumple sus labores. Ambos viven en un departamento adaptado a esta convivencia cotidiana entre especies.
/ Elias Alfageme
Por Pierina Denegri Davies

Durante un paseo, un sábado por la noche, Patricia Suárez miró hacia la vereda de enfrente y encontró una paloma inmóvil. Era el 13 de abril de 2024 y, aunque no sabía nada sobre estas aves, decidió que no podía dejarla allí, expuesta a los gatos que rondaban la cuadra. Buscó una caja, se acercó con temor de hacerle daño y la llevó a casa.

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