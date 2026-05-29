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El increíble sentido de la orientación de las palomas ha sido una de las razones por las que fueron usadas como medios para enviar mensajes en siglos pasados.
El increíble sentido de la orientación de las palomas ha sido una de las razones por las que fueron usadas como medios para enviar mensajes en siglos pasados.
/ HeungSoon/Pixabay
Por Agencia EFE

¿Qué es lo que permite a las palomas encontrar el camino de vuelta a casa tras volar cientos de kilómetros? Un equipo internacional de científicos ha desvelado que el secreto está en unas células especiales que poseen en el hígado, que les permiten detectar el campo magnético terrestre para orientarse.

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