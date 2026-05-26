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Recurso de Microsoft 365.
Recurso de Microsoft 365.
/ MICROSOFT
Por Agencia Europa Press

El FBI ha alertado de Kali365, una nueva amenaza de ‘phishing’ diseñada para engañar a los usuarios de Microsoft 365 y secuestrar sus cuentas sin necesidad de acceder a las credenciales, con el robo de los tokens de inicio de sesión.

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