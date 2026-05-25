Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nacida en los laboratorios de la PUCP, Tumi Robotics fue constituida.
Nacida en los laboratorios de la PUCP, Tumi Robotics fue constituida.
/ Difusión
Por Redacción EC

La empresa peruana de tecnología Tumi Robotics, que cuenta con el respaldo técnico y financiero del programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción (PRODUCE), alcanzó un histórico hito internacional al ser seleccionada por el Centro de Innovación de Recursos Espaciales de Europa (ESRIC), institución que tiene como aliada principal a la Agencia Espacial Europea (ESA).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.