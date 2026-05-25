Resumen

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El estudio, publicado en la revista Toxics, señala que el 95.8 % de los niños menores de 12 años y el 94.5 % de los adultos presentan concentraciones de plomo por encima de los niveles recomendados.
El estudio, publicado en la revista Toxics, señala que el 95.8 % de los niños menores de 12 años y el 94.5 % de los adultos presentan concentraciones de plomo por encima de los niveles recomendados.
/ Dr. Pedro Mayor
Por Redacción EC

Un reciente estudio reveló que la mayoría de los habitantes de la comunidad Yagua de Nueva Esperanza presenta niveles elevados de plomo debido al consumo del agua del río y la munición utilizada en la caza de subsistencia.

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