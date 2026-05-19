Se trata de un documento de poco más de 80 páginas. Fue aprobado a través de la Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM para promover una implementación ética, segura, inclusiva y articulada de la IA.

¿Qué es lo que más destacado de este documento? ¿Se ajusta a nuestra realidad? ¿Qué se espera hasta el 2030?

Para comenzar, este documento incluye un diagnóstico, un marco estratégico, los roles de gobierno, las responsabilidades, los ejes estratégicos, líneas de acción y metas, así como la asignación de recursos.

Jaime Gómez, coordinador de la carrera de Diseño y Desarrollo de Software en TECSUP, comentó a este Diario que lo primero por destacar es que “ya tenemos una estrategia y podemos estar a la par de los vecinos de la región”.

Y es que desde el 2020 se tenía una propuesta, pero nunca fue aprobada, además que tampoco se contaba con una Ley de Inteligencia Artificial, que se reglamentó recién en el 2025. “La primera impresión que yo tengo es que se está ordenando”, indicó Gómez.

En Brasil se cuenta con el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial, aprobado en 2024; en Chile se actualizó en el 2025 su política con un Plan de Acción de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y otros que cuentan con sus propias estrategias son Colombia y Argentina.

En el caso peruano, la estrategia abarca cuatro ejes: talento, innovación, marco regulatorio y participación ciudadana. Señala Gómez que la ENIA “es un punto de vista de la realidad peruana”.

Presentación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), con el presidente José María Balcázar. (Foto: gob.pe)

Pero, ¿es suficiente esta estrategia?

Sobre la ENIA, Eric Biagioli, director de Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos de UTEC, indicó que, “en términos técnicos, es una arquitectura de intervención bastante estándar a nivel internacional para este tipo de estrategias”. Pero hay un problema, un detalle.

“En estrategias de IA, el valor real no está en la definición conceptual, sino en la capacidad de ejecución, interoperabilidad entre entidades y madurez de los datos disponibles para implementar soluciones”, explicó. Por ello es importante evaluar algunos aspectos.

La creación de talento

Este es el primer eje estratégico de la ENIA. Está enfocado a fortalecer el talento humano y para ello se busca el desarrollo de capacidades digitales. Incluso desde la educación básica. En ese sentido, califica como “pilar fundamental” al capital humano para el desarrollo de la IA sostenible e inclusiva.

Esta labor recae, principalmente, en el Ministerio de Educación y uno de los objetivos es el docente.

Biagioli enfatiza en este punto. Incorporar la IA comprende el rediseño de capacidades pedagógicas, y “el rol del docente pasa a incluir alfabetización digital y comprensión básica de sistemas inteligentes”, indica.

Una de las líneas de acción comprende la implementación de un Programa de Inteligencia Artificial, que promueve capacitaciones periódicas y asistencia técnica. Este último punto remarca Biagioli, pues “el desafío no es únicamente formativo”.

La brecha digital sigue siendo un reto en la educación nacional. (Foto: Andina)

“Sin infraestructura, capacitación sistemática y soporte tecnológico, la integración de IA en el aula tiende a ser desigual entre regiones”, indica.

Y aquí hay otro detalle. ¿Cómo enfocar la enseñanza de IA en los colegios, en una época en la que vivimos conectados todo el tiempo?

Gómez apela al orden. “Lo que yo digo es que debe haber un orden. O sea, usamos la IA en un momento establecido. Y ese orden tiene que estar alineado a un marco ético de cómo usar la IA”, explicó. Esto es lo que viene aplicando en TECSUP, indica el docente, donde se define primero cuándo se tiene que usar la esta IA, cómo se debe usar y “luego que tienes claro ese tema conceptual, ya empiezas a usar las herramientas”.

Innovación e infraestructura

Este es uno de los puntos más interesantes en la ENIA. Se plantean varias líneas de acción, entre ellas la implementación de una Plataforma Nacional de Inteligencia Artificial y de un Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, para la investigación, desarrollo, formación y validación tecnológica.

Viendo la realidad peruana, qué tan factible es que estas metas se cumplan.

Y es que, además de la promoción de emprendimientos, también se plantea la colaboración entre sector público, privado, académico y la sociedad civil. En este punto, Biagioli advierte que en el país aún existen “brechas en infraestructura de datos, talento especializado y articulación institucional”.

“Incluso en economías más avanzadas, como las europeas, la implementación de estrategias de IA enfrenta desafíos de coordinación y adopción efectiva entre entidades públicas, lo que evidencia que el reto no es solo de diseño de política, sino de madurez operativa del ecosistema”, explica el docente.

La implementación de la inteligencia artificial también requiere de infraestructura. (Foto: Andina)

Pero para innovar también hace falta algo: infraestructura.

“No hay infraestructura como tal, al menos en el sector público. En el sector privado sé que hay, o sea, lo hay por el tema de que vienen empresas de afuera”, indica Gómez. Y es que la misma ENIA advierte la necesidad de clústeres de GPU.

Vale decir que se trata de unidades de procesamiento gráfico, conocidas también como tarjetas gráficas, con las que trabaja la IA para procesar la información en los Data Center.

“Yo pienso que la inversión tiene que ir más por el tema de infraestructura. Creo que por ahí va, porque si el gobierno decide usar estos modelos de IA, la pregunta es dónde van a estar alojados”, indicó.

La IA y el trabajo

Este es un punto que queda en el aire. Si bien se plantea la capacitación, pues en el primer eje se habla de “la adecuación de la fuerza laboral a las tecnologías emergentes”, en el mundo aún existe el temor de despidos masivos a causa de la IA.

Uno de estos casos es China, cuyos tribunales han determinado que las empresas no pueden despedir a trabajadores con el único fin de sustituirlos por IA.

Biagioli indica que la IA no elimina funciones de forma generalizada, sino tareas específicas. Sin embargo, “el punto crítico es la velocidad de transición”. “Si la reconversión de habilidades no acompaña la adopción tecnológica, se generan desajustes laborales”, explica.

Además… Ausencias en la ENIA La IA está en constante cambio. Como dice Gómez, "siempre aparecen cosas nuevas". Y esto podría hacer que se modifique la ENIA pues hay temas ausentes. Uno de estos es la ciberseguridad. "Un tema que no sé si encajar en algún eje estratégico es el tema de la ciberseguridad. Ahora, especialmente, que en estos tiempos se está avanzado bastante, ¿no? Cuál es el plan que involucra en caso de que se generara algún fallo, cuál es el plan a desarrollar en política de seguridad. No sé si considerarlo como parte de un eje o algo adicional", indicó a este Diario. Por otro lado, tampoco se destaca el tema medioambiental, en especial porque al hablar de IA también se habla de consumo de recursos como el agua. Gomez recordó que en Chile hubo problemas para instalar centros de datos. "El Data Center te consume agua y allí llega otro tema: el cosumo de agua en zonas áridas como en Chile y la costa peruana", puntualizó.

Algo que sí hace la ENIA es plantear un marco ético y regulatorio de la IA, en el tercer eje. Esto pasa por la implementación de normas técnicas y la promoción de certificación.

De hecho, como parte del desarrollo de talento también se plantea capacitaciones por parte de SERVIVR y la PCM.

¿De dónde saldrá el dinero?

Esta es la pregunta inevitable. La ENIA puede sonar muy bien, pero la fuente de financiamiento es uno de los problemas.

En el bloque Asignación de Recursos no se indica un monto de dinero, aunque sí se recomienda “la asignación de un presupuesto específico y formalizado para las iniciativas de IA”. Este costo se estimaría anualmente. En las fuentes de financiamiento se señala el Presupuesto nacional, la Cooperación Internacional y la Inversión Privada.

En este punto, señala Gómez, “hay una cuestión que resulta bastante contradictoria”. “Si tú ves la resolución ministerial, en el artículo 12 habla claramente que se va a implementar la Ley pero sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Y si tú revisas el documento de la ENIA, hay un estudio que se trabaja con el gobierno coreano, donde habla de que no hay inversión y falta presupuesto”, indica.

Efectivamente, la Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM indica que la ENIA se implementará “sin demandar recursos adicionales al Tesoro”. Sin embargo, en la ENIA se diagnostica falta de presupuesto y que la IA requiere inversión inicial significativa y costos operativos “que las entidades públicas no pueden cubrir con sus presupuestos ordinarios actuales”. ¿De dónde podrá salir el dinero entonces?

La estrategia existe y eso ya es un gran paso, pero aún hay detalles por solucionar. En el documento también se plantea el seguimiento y la supervisión de estas acciones. Será cuestión de tiempo.