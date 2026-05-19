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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perú ya tiene una hoja de ruta para la inteligencia artificial (IA). Hace unos días se presentó la Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial (ENIA), que marcará el rumbo de nuestro país en el desarrollo de esta tecnología para los próximos años, hasta el 2030, en medio de una carrera acelerada del mundo por dominarla, y en la que se invierte varios miles de millones de dólares.

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