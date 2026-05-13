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Resumen

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Android evoluciona a Gemini Intelligence.
Android evoluciona a Gemini Intelligence.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Google ha anunciado un salto en el uso de la inteligencia artificial en el ‘smartphone’ con ‘Gemini Intelligence’, un sistema para los dispositivos Android más avanzados que introducirá la automatización de tareas con agentes.