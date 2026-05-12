“Gundam”, “Aliens”, “Pacific Rim”. Desde hace décadas la humanidad ha quedado fascinada por la idea no solo de robots, sino de aquellos de suficiente tamaño para controlarlos desde dentro como si se tratara de nuestro auto.

Ahora esta idea sacada de la ciencia ficción está más cerca de la realidad con la presentación por parte de la empresa Unitree Robotics de GD01, una maquinaria de 2,7 metros de alto y media tonelada de peso que ha sido presentada por la empresa como el primer robot tripulado del mundo listo para la producción.

El debut de la máquina fue compartido por un video en las redes sociales en la que se puede ver al CEO de la compañía, Wang Xingxing, subiéndose al GD01 con un curioso estoicismo. Otro operador puede ser visto cuando la máquina empieza a moverse a un ritmo no muy rápido, aunque de paso seguro.

Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, from $650,000 👏

The world's first production-ready manned mecha. It can transform. It's a civilian vehicle. It weighs ~500kg with you inside.

Please everyone be sure to use the robot in a Friendly and Safe manner. pic.twitter.com/xa6eNiRDdV — Unitree (@UnitreeRobotics) May 12, 2026

En otro momento el robot muestra su poderío derribando de un golpe lo que parece ser una pared de ladrillo, o al menos una pila de ladrillos apiladas en forma de pared por la aparente facilidad de que estos se separan.

La última muestra de capacidades del GD01 es su habilidad de dejar de lado su configuración bípeda para unirse a las filas de los cuadrúpedos, convirtiéndose en una especie de caballo robot.

El GD01 también puede transformarse en un vehículo cuadrúpedo. / Unitree Robotics

Medios indican que aquellos que estén soñando con adquirir su propio ‘mecha’ tendrán que desembolsar alrededor de 3,9 millones de yuanes (alrededor de US$650 mil). La compañía también pide a todos los futuros compradores “abstenerse de realizar modificaciones peligrosas o utilizar el robot de manera riesgosa”.