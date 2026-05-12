Resumen

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El GD01 es publicitado como el primer robot tripulado del mundo listo para la producción.
El GD01 es publicitado como el primer robot tripulado del mundo listo para la producción.
/ Unitree Robotics
Por Redacción EC

“Gundam”, “Aliens”, “Pacific Rim”. Desde hace décadas la humanidad ha quedado fascinada por la idea no solo de robots, sino de aquellos de suficiente tamaño para controlarlos desde dentro como si se tratara de nuestro auto.

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