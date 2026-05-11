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Resumen

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Conversación con IA en tiempo real.
Conversación con IA en tiempo real.
/ OPENAI
Por Agencia Europa Press

Los modelos GPT-Realtime están diseñados para que los desarrolladores creen nuevas “aplicaciones de voz” que ofrezcan experiencias de audio en tiempo real, en lugar de reaccionar a la petición de los usuarios.

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