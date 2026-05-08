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Meta es una de las compañías que está apostando en la inteligencia artificial para su crecimiento futuro. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
Meta es una de las compañías que está apostando en la inteligencia artificial para su crecimiento futuro. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia Europa Press

Meta está trabajando en un agente de inteligencia artificial (IA) para que trabaje dentro de sus aplicaciones y en servicios de terceros, inspirado en OpenClaw, pero más accesible y en una herramienta agéntica de compras para Instagram.

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