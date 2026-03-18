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El programa de código abierto viene dominando el mercado de inteligencia artificial en China. (Foto: openclaw.ai)
El programa de código abierto viene dominando el mercado de inteligencia artificial en China. (Foto: openclaw.ai)
Por Agencia EFE

Gigantes tecnológicos chinos como Baidu, Alibaba y Tencent han lanzado esta semana plataformas de agentes de inteligencia artificial (IA) ante el auge de estos sistemas tras el éxito en China del programa de código abierto OpenClaw, pese a las alertas de seguridad por parte de las autoridades.

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