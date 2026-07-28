Empresas como Meta y TikTok ya han exigido a sus identificar el contenido creado por inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Empresas como Meta y TikTok ya han exigido a sus identificar el contenido creado por inteligencia artificial. (Foto: AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Agencia AFP

Los “deepfakes” y otros contenidos generados por la inteligencia artificial deberán estar etiquetados como tal a partir del domingo en la Unión Europea, cuando entren en vigor sus normas de transparencia sobre esta tecnología de vanguardia.

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