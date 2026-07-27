Tras casi veinte años como el recurso predilecto para clasificar publicaciones, la clásica almohadilla se enfrenta a un desinterés técnico y estético en los entornos de trabajo digitales. Foto: Walls.Io (Pexels)
Tras casi veinte años como el recurso predilecto para clasificar publicaciones, la clásica almohadilla se enfrenta a un desinterés técnico y estético en los entornos de trabajo digitales. Foto: Walls.Io (Pexels)
/ Nora Cifuentes
Por Agencia EFE

Acompañar una publicación en redes sociales con una lista de etiquetas o recurrir al clásico “#FelizDomingo” se ha convertido, casi sin darnos cuenta, en un delator de nuestra edad.

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