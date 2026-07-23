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Resumen

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El nuevo modelo trabaja en diferentes campos para crear imágenes detalladas y un contenido enriquecido. (imagen: qwen.ai)
El nuevo modelo trabaja en diferentes campos para crear imágenes detalladas y un contenido enriquecido. (imagen: qwen.ai)
Por Agencia Europa Press

Alibaba ha presentado Qwen-Image-3.0, una nueva iteración de su modelo de generación de imágenes que incide en la realidad de los resultados que ofrece a través de contenido enriquecido, detalles y conocimiento profundo.

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