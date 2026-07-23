Alibaba ha presentado Qwen-Image-3.0, una nueva iteración de su modelo de generación de imágenes que incide en la realidad de los resultados que ofrece a través de contenido enriquecido, detalles y conocimiento profundo.

La firma tecnológica ha actualizado su modelo de generación de imágenes, que avanza desde el realismo que ya ofrece Qwen-Image-2.0 para profundizar en la realidad, con resultados que son “útiles” y no solo “bonitos”.

Para ello, Alibaba se ha centrado en tres dimensiones, empezando por el contenido enriquecido, es decir, resultados con diseños complejos que se expanden horizontalmente y que organizan múltiples conceptos de manera ordenada dentro de una sola imagen y sin interferencias, como recoge en un comunicado.

Un ejemplo de ello es un cómic sobre seguridad en túneles o una lección de geometría espacial. Dado que se requiere una indicación muy detallada para conseguirlo, Qwen-Image-3.0 admite entradas de hasta 4.500 tokens, para que pueda comprender y renderizar toda la información.

La segunda dimensión la componentes los detalles auténticos, es decir, la precisión con la que generar las imágenes. En este caso, el modelo es capaz de renderizar texto de 10 píxeles y reproducir elementos como poros de la piel o las hebras de los hilos utilizados en un bordado.

Por último, el renderizado Qwen-Image-3.0 abarca doce idiomas, múltiples fuentes, más de cien estilos artísticos y una variedad de interfaces de usuario, como páginas web, juegos y transmisiones en directo. Todo ello respaldado por su profundo conocimiento del mundo, como ha señalado Alibaba.