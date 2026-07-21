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Resumen

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La extensión del hielo marino del Ártico está considerada un indicador clave del cambio climático. (NASA/KATHRYN HANSEN)
La extensión del hielo marino del Ártico está considerada un indicador clave del cambio climático. (NASA/KATHRYN HANSEN)
/ NASA/KATHRYN HANSEN
Por Agencia EFE

La ‘ralentización’ en la disminución de la capa de hielo invernal del Ártico observada a principios de esta década ha llegado a su fin tras los mínimos históricos de 2025 y principios de 2026, según una investigación recogida en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias americana.

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