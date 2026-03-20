Situado en el hemisferio sur, hoy la Antártida como el continente más austral de la Tierra, se convierte en aquella protagonista de noticias vinculadas a su influencia sobre el nivel del mar, por ejemplo, y también la crítica pérdida de masa gélida. La detección de zonas vulnerables y anomalías en el comportamiento glaciar, hoy genera alarma a nivel global, y esto tras publicación de evidencia científica a partir de la cual logran identificarse hasta 30 años de retroceso de las capas de hielo terrestre. Según figura precisado mediante mapa circumpolar de la migración de la línea de contacto con el lecho marino, el hallazgo plantea retos que gracias a la NASA también, analiza esa cantidad de décadas entorno a datos satelitales.

DESCUBREN QUE LA ANTÁRTIDA HA PERDIDO GRAN SUPERFICIE DE HIELO TRAS EXHAUSTIVO ESTUDIO DE 30 AÑOS

Nueva evidencia científica llama la atención de medios, y en esta oportunidad tras realizarse la publicación de largos años de trabajo a cargo de glaciólogos de la Universidad de California entorno a la Antártida, y una pérdida de hielo equivalente a 10 veces el tamaño del área metropolitana de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

A través de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) publicado el 2 de marzo 2026, el grupo de científicos liderado por Eric Rignot, certifica que si bien el 77% de la costa de dicho continente austral no ha experimentado alguna migración de la línea de contacto con el lecho marino, y desde hace 3 décadas, hoy se descubre que el retroceso concentrado en las siguientes zonas, asciende a una pérdida de 12 mil 820 kilómetros cuadrados de hielo terrestre:

Antártida Occidental

Península Antártica

Partes de la Antártida Oriental

“La línea de contacto con el lecho marino es donde el hielo continental se encuentra con el océano, y medir el movimiento de estas líneas con radar de apertura sintética satelital, ha sido nuestro método de referencia para documentar la estabilidad de la capa de hielo”, refiere precisamente Eric Rignot como líder de proyecto y titular de la Cátedra Donald Bren de Ciencias del Sistema Terrestre, enfatizando además en que “... esta es la primera vez que la hemos cartografiado de forma exhaustiva en toda la Antártida durante un período tan prolongado”.

De acuerdo a la información compartida mediante dicho estudio de investigación, y a cargo de científicos de la Universidad de California en Irvine y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, los resultados figuran basados en el análisis de 30 años de datos satelitales para la medición del retroceso de las capas de hielo en todo el continente más austral de la Tierra, y una combinación heterogénea de sistemas internacionales y comerciales que terminan revelando lo siguiente:

“Más de las tres cuartas partes de los glaciares que llegan a la costa de la Antártida se encuentran estables, mientras que el cuarto restante está experimentando un deshielo acelerado”.

ESTE FENÓMENO Y SUS RARAS PERTURBACIONES EN LA ANTÁRTIDA SORPRENDIERON A CIENTÍFICOS DURANTE EL 2024

Extrañas ocurrencias en territorio antártico han llamado la atención de dos científicos atmosféricos en particular, quienes como parte de su trabajo desarrollando modelos complejos de asimilación y reanálisis de datos de la atmósfera de la Tierra, evidenciaron “eventos repentinos de calentamiento estratosférico”.

Así lo dio a conocer la NASA oficialmente, resaltando que a partir de mediados de 2024, Lawrence Coy y Paul Newman detectaron una serie de perturbaciones raras sobre dicha región austral debido a la alteración del vórtice polar que genera que los vientos se debiliten y el flujo cambie de forma.

“El evento de julio fue el calentamiento estratosférico más temprano jamás observado en los 44 años de registro del GMAO”, indicó uno de los científicos atmosféricos del Centro de Vuelos Espaciales Goddard, resaltando además que ello suele ocurrir en la Antártida una vez cada 5 años aproximadamente.

Según refiere Newman también, estas “variaciones en las temperaturas de la superficie del mar y el hielo marino pueden perturbar estos sistemas meteorológicos a gran escala en la troposfera que se propagan hacia arriba”, siendo además motivado por la presencia de mayor terreno en el “hemisferio norte que puede alterar el flujo del viento en la troposfera, la capa de aire más cercana al suelo”.

Cabe resaltar, que las temperaturas de julio en la estratosfera sobre la Antártida suelen rondar los -80 grados Celsius (-112 grados Fahrenheit), de acuerdo a información compartida por la NASA, pero el 7 de julio de 2024, “las temperaturas en el centro de la estratosfera aumentaron 15 °C (27 °F), lo que estableció un récord para las temperaturas más cálidas de julio observadas en la estratosfera de la región antártica”, que terminó incrementándose a 17 °C (31 °F) el 5 de agosto.

ASÍ ES EL ICEBERG MÁS GRANDE DEL MUNDO Y CÓMO SE VIENE MOVIENDO DESDE QUE LOGRARA DESPRENDERSE EN LA ANTÁRTIDA

Hace casi 40 años, un hecho llamó la atención del mundo y sobre todo científicos que desde entonces se enfocaron en analizar los movimientos y composición del hoy iceberg más grande del mundo alguna vez superado temporalmente en tamaño por el A76.

Según refiere la NASA como dato histórico, el colosal A23a de 3.672 kilómetros cuadrados aproximados, es aquel desprendido de la “plataforma de hielo Filchner-Ronne (en el lado noroeste de la Antártida)” en 1986, que tras permanecer atrapado en el “mar de Weddell frente a la costa de la Antártida occidental”, nuevamente comenzó a moverse a partir del 2020.

De acuerdo a información compartida por CNN también tras obtener declaraciones de científicos como el Dr. Les Watling, actualmente el reconocido iceberg más grande del mundo afronta un futuro incierto “ya que sigue atascado como resultado de una serie de circunstancias poco comunes que no tienen precedentes”, en el “vórtice giratorio de agua causado por las corrientes oceánicas que golpean la montaña submarina” conocido como la columna de Taylor.

Al respecto el Dr. Alexander Brearley, un oceanógrafo físico del British Antarctic Survey, refirió para la misma cadena que el gigante giratorio A23a no representa una preocupación, producto de que mientras “permanezca atrapado, se derretirá más lentamente de lo que lo hubiera hecho si hubiera continuado su viaje”, y por ende descarta que contribuya al aumento del nivel del mar.