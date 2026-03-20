Por Luis Carlo Merino

Situado en el hemisferio sur, hoy la Antártida como el continente más austral de la Tierra, se convierte en aquella protagonista de noticias vinculadas a su influencia sobre el nivel del mar, por ejemplo, y también la crítica pérdida de masa gélida. La detección de zonas vulnerables y anomalías en el comportamiento glaciar, hoy genera alarma a nivel global, y esto tras publicación de evidencia científica a partir de la cual logran identificarse hasta 30 años de retroceso de las capas de hielo terrestre. Según figura precisado mediante mapa circumpolar de la migración de la línea de contacto con el lecho marino, el hallazgo plantea retos que gracias a la NASA también, analiza esa cantidad de décadas entorno a datos satelitales.

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