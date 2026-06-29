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Ilustración del Anillo de Fuego del Pacífico, donde se producen una gran parte de los terremotos en el mundo.
Ilustración del Anillo de Fuego del Pacífico, donde se producen una gran parte de los terremotos en el mundo.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Cada año el Centro Nacional de Información sobre Terremotos del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) detecta y localiza unos 20.000 terremotos en todo el mundo, es decir, aproximadamente 55 al día.

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