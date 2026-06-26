Los asesores en Perú predicen que, dentro de cinco años, las herramientas mejoradas para inversionistas autónomos serán su mayor competencia (38%), en comparación con sólo el 17% que cree que competirá con otros asesores.
Los asesores en Perú predicen que, dentro de cinco años, las herramientas mejoradas para inversionistas autónomos serán su mayor competencia (38%), en comparación con sólo el 17% que cree que competirá con otros asesores.
Por Redacción EC

El 71% de los asesores financieros peruanos considera que recurrir a la inteligencia artificial (IA) como consejera de inversiones supone un riesgo innecesario para los inversionistas, aunque la mayoría ya utiliza estas herramientas para optimizar su trabajo diario, según un estudio de Natixis Investment Managers.

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