El 71% de los asesores financieros peruanos considera que recurrir a la inteligencia artificial (IA) como consejera de inversiones supone un riesgo innecesario para los inversionistas, aunque la mayoría ya utiliza estas herramientas para optimizar su trabajo diario, según un estudio de Natixis Investment Managers.

La encuesta revela que el 59% de los asesores en Perú emplea aplicaciones de IA para comunicarse con clientes, realizar investigaciones, ejecutar tareas operativas y apoyar el análisis de carteras y riesgos. Además, el 64% la utiliza para elaborar correos, notas de reuniones y contenido educativo, mientras que el 54% la aprovecha para labores de investigación.

Pese a esa adopción, los profesionales del sector ven a la IA como un futuro competidor. El 38% cree que, en un plazo de cinco años, las herramientas de inversión autónoma impulsadas por inteligencia artificial serán su principal rival, frente al 17% que considera que la competencia provendrá de otros asesores financieros.

Sin embargo, el impacto no se percibe únicamente como una amenaza. El 77% de los consultados sostiene que la IA permitirá dedicar más tiempo a la atención de los clientes y el 82% considera que quienes incorporen estas tecnologías de forma efectiva obtendrán una ventaja competitiva. Aun así, solo el 28% cree que la IA terminará desplazando a los asesores del mercado.

El estudio también refleja un cambio en las preferencias de los inversionistas. En América Latina, el 49% de los millennials y el 40% de la generación X afirman que prefieren el asesoramiento digital frente al modelo tradicional, mientras que un porcentaje similar asegura confiar en algoritmos para recibir recomendaciones financieras.

La investigación, realizada entre marzo y mayo de 2026 a 2.950 profesionales de la inversión en 23 países, concluye que, pese al avance de la IA, los asesores consideran que su principal valor seguirá siendo el componente humano. El 81% afirma que busca diferenciarse mediante la relación personal y la responsabilidad fiduciaria, aspectos que, a su juicio, las herramientas automatizadas todavía no pueden reemplazar.