Los mensajes de WhatsApp empezarán a costarle a algunos de sus usuarios a partir del 1 de octubre de 2026, gracias a un cambio de la política de precios de la empresa de mensajería. Siendo más preciso, el cambio no afectará a los usuarios regulares de la aplicación o incluso a los negocios pequeños, sino a las empresas que utilicen el WhatsApp Business Plataform para conectar la plataforma con sus centros de atención al cliente, chatbots o sistemas de automatización.

Para ser más claros, el cambio no afectará cuando envíes tus memes a tus amigos o familiares. Tampoco te afectará cuando comuniques con empresas, aunque estas sí tendrán que pagar por cada mensaje entregado a partir de octubre.

Se trata de un cambio de paradigma frente al modelo adoptado en julio del 2025, en el cuál Meta cobraba por conversación. Es decir, si alguien comenzaba un diálogo con la empresa, todos los mensajes posteriores en el rango de 24 horas estaban incluídos en la tarifa inicial.

El cambio sigue al ya realizado por la compañía el 1 de agosto, cuando Meta empezó a cobrar por los mensajes generados por su Meta Business Agent, la plataforma de agente IA de su compañía. Una opción que la empresa está buscando complementar con la oposibilidad de utilizar agentes IA de terceros.

El cambio se sentirá particularmente para las empresas que realicen un número elevado de interacciones por WhatsApp, por ejemplo aquellas que han mudado sus canales de atención a la plataforma.

Cabe señalar que la nueva tarifa afecta no solo los mensajes enviados por bots, sino también los escritos por humanos. El precio por mensaje dependerá de la locación de la empresa y pueden ser consultados en este enlace.