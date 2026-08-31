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Resumen

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En esta foto publicada por Apple, John Ternus de Apple presenta la nueva MacBook Pro durante un evento en línea de presentación de nuevos productos en Apple Park en Cupertino, California, el 18 de octubre de 2021. (Foto de Handout / Apple Inc. / AFP)
En esta foto publicada por Apple, John Ternus de Apple presenta la nueva MacBook Pro durante un evento en línea de presentación de nuevos productos en Apple Park en Cupertino, California, el 18 de octubre de 2021. (Foto de Handout / Apple Inc. / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

John Ternus asumirá el martes como director ejecutivo de Apple, y heredará una empresa que domina el mercado de los teléfonos inteligentes pero que va por detrás de sus rivales en inteligencia artificial.

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