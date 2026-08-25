icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Meta ha desarrollado una función de reconocimiento facial lista para integrarse en sus gafas inteligentes. (Foto: AFP)
Meta ha desarrollado una función de reconocimiento facial lista para integrarse en sus gafas inteligentes. (Foto: AFP)
/ JOAN CROS
Por Agencia AFP

Noruega dijo el martes que planea regular el uso de gafas inteligentes y otros dispositivos similares, y que está considerando prohibir las funciones que permiten el reconocimiento facial en espacios públicos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.