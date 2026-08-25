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Resumen

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El hallazgo de la semaglutida, que sirve para bajar de peso, despertó una ola de interés por los péptidos.
El hallazgo de la semaglutida, que sirve para bajar de peso, despertó una ola de interés por los péptidos.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

La conversación sobre los péptidos inunda las redes sociales.

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