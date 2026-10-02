“Yo soy una de esas personas”, dice el doctor Chris McCarthy. “Sí, viajo con mi almohada”.

Quizás las hayas visto en el aeropuerto: personas con una almohada bajo el brazo mientras arrastran sus maletas hacia el mostrador de facturación.

O quizás tú seas una de ellas, apegada a una almohada que tiene la suavidad suficiente para acomodarte en ella, pero que a la vez es lo bastante firme como para no terminar hecha un ovillo al llegar la mañana.

McCarthy insiste en que no se trata de ser quisquilloso. Es un reconocido fisioterapeuta y sabe que una almohada inadecuada puede convertirse, literalmente, en un dolor de cuello.

Eso sí, no se lleva la suya cuando viaja al extranjero. Pero apenas llega al hotel empieza a probar, acomodar y ajustar las almohadas hasta dejarlas a su gusto.

Y tiene un truco que nunca le falla para conseguir que hasta la almohada menos prometedora quede en condiciones para dormir.

Esta es su guía para elegir la almohada perfecta para ti.

¿Qué tipo de persona eres al dormir?

McCarthy, profesor asociado de la Escuela de Fisioterapia de Manchester, afirma que la almohada adecuada dependerá de la posición en la que duermas.

En declaraciones al pódcast Sliced Bread de la BBC, dice que la mayoría de las personas se dividen en tres categorías: quienes duermen de lado, boca arriba o boca abajo.

McCarthy desaconseja dormir boca abajo, ya que el cuello permanece girado en una misma dirección durante un período prolongado.

“Inevitablemente, un músculo o ligamento se estira y se irrita un poco”, dice. “Si hay algo en lo que existe un amplio consenso en el mundo de la fisioterapia sobre el tratamiento del dolor de columna, es en no dormir boca abajo”.

A la hora de elegir una almohada, quienes duermen boca arriba deben tener en cuenta la flexión en la parte superior de la columna vertebral, una curvatura que aumenta de forma natural en muchas personas a medida que envejecen.

Si tienes una curvatura mayor en la espalda, “necesitas una almohada un poco más gruesa que alguien que tiene la espalda muy plana”, dice McCarthy.

Para quienes duermen boca arriba, la principal consideración es el grado de flexión del cuello. Una persona con mayor flexión necesita una almohada más gruesa.

Para quienes duermen de lado, la medida clave es el ancho de los hombros. En general, cuanto más anchos sean, más gruesa será la almohada que necesiten. Pero también deben tener en cuenta el colchón.

¿Qué tan blando es tu colchón?

Una pareja se recuesta sobre un colchón.

McCarthy afirma que la medida en que uno se hunde en el colchón “marca una gran diferencia en la altura que se necesita posteriormente de la almohada”.

“Si tienes los hombros anchos y duermes en un colchón muy firme, necesitas una almohada gruesa”, explica.

“Si duermes en un colchón más blando, necesitas una almohada más delgada porque tu hombro se hunde más en el colchón.”

Esto supone un problema menor para quienes duermen boca arriba, ya que no se hunden tanto en el colchón como quienes duermen de lado.

Si tu almohada te parece demasiado plana, McCarthy sugiere colocar una toalla doblada debajo y variar el número de pliegues para ajustar la altura.

Así podrás medirla aproximadamente para elegir una nueva.

¿Qué forma es la mejor?

Las almohadas especializadas suelen anunciarse como anatómicas, ergonómicas u ortopédicas, pero McCarthy afirma que su eficacia no está completamente demostrada.

“Existen algunas pruebas, aunque poco concluyentes, que sugieren que tener una parte delantera de la almohada un poco más elevada, que llegue hasta la zona del cuello, sí ayuda a las personas que duermen de lado”.

Para comprobar si una parte delantera más elevada te ayuda a dormir mejor, puedes probar el truco de la toalla de McCarthy: enróllala y colócala debajo de la almohada.

Recomienda a quienes duermen de lado que elijan una posición que les permita mantener la espalda recta.

Para quienes duermen boca arriba, algunos fabricantes anuncian una almohada con una hendidura en el centro y los laterales elevados.

Según McCarthy, esta almohada favorece una buena postura para dormir, pero algunos de sus pacientes la encuentran un poco claustrofóbica.

Una persona con una cabeza grande y pesada también necesita una almohada más gruesa y firme, añade.

¿Pluma o espuma?

Según McCarthy, las almohadas de plumas y plumón, el material suave y esponjoso que se encuentra bajo las plumas exteriores de patos y gansos, pueden ayudar a mantenerte fresco en las noches calurosas porque disipan el calor de la cabeza.

Sin embargo, éstas pueden cambiar de forma durante la noche, sobre todo si la persona que duerme se mueve mucho y la almohada puede acabar amontonada contra el cabecero.

“Lo que empieza siendo una superficie plana y cómoda se convierte en una cuña, y entonces el cuello se tuerce”.

Según McCarthy, los rellenos de fibra hueca y microfibra mantienen mejor su forma, aunque generalmente no disipan el calor tan bien.

Para quienes duermen de lado, la principal consideración es el ancho de los hombros. Las personas con hombros más anchos necesitan almohadas más gruesas, aunque también deben tener en cuenta cuánto se hunden en el colchón.

Algunas están fabricadas con un material más firme en la parte inferior de la almohada, lo que ayuda a mantener su forma durante la noche.

McCarthy compró su almohada de espuma, que tiene espacios tubulares para la ventilación, hace cinco años por unos US$65. Como duerme de lado, ajusta su altura usando una toalla doblada que coloca debajo.

Afirma que elegir la almohada adecuada depende mucho de las necesidades de cada persona y anima a la gente a aprovechar el período de prueba que algunos fabricantes ofrecen a sus clientes.

“Me temo que no existe un diseño único que sea perfecto para todos o para todos los puestos”, dice. “Hay que personalizarlo”.