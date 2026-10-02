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Resumen

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Un hombre duerme boca abajo y aplasta su almohada hasta deformarla.
Un hombre duerme boca abajo y aplasta su almohada hasta deformarla.
Por BBC News Mundo

“Yo soy una de esas personas”, dice el doctor Chris McCarthy. “Sí, viajo con mi almohada”.

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