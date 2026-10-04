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Resumen

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Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales y está en un hospital en Estados Unidos. (AFP).
Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales y está en un hospital en Estados Unidos. (AFP).
Por BBC News Mundo

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