Un juez dispuso este sábado la detención preventiva por 180 días al exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca, quien fue destituido por una investigación en la que el Gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de supuestamente liderar una “organización criminal” que protegía al “narcoterrorismo” en el país.

En una audiencia cautelar que duró más de 15 horas, el juez Juan Carlos Montalban ordenó que Mariaca sea recluido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, en la región andina de Potosí (suroeste), explicó a los medios uno de los fiscales del caso, Edwin Sarmiento.

MIRA AQUÍ: Congreso de Bolivia reemplaza por un interino a fiscal general detenido

Otros imputados en esta misma causa son el fiscal departamental de la región oriental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien fue enviado también por 180 días a la cárcel de El Abra, en Cochabamba (centro) y el fiscal superior Martín Irusta, que será recluido en la prisión de Patacamaya, en el altiplano de La Paz, precisó Sarmiento.

Además, un mayor de Policía que también es investigado fue enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano.

Los cuatro fueron detenidos el miércoles desde entonces permanecen en las oficinas de la fuerza antidrogas en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, acusados por los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

Las detenciones ocurrieron dos días después de que el Gobierno de EE.UU. incluyera a Mariaca, Zeballos e Irusta en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.

El viernes, el Parlamento aprobó una reforma que incorporó a la Ley de Organización del Ministerio Público un mecanismo para la “suspensión definitiva” del fiscal general cuando “se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables” con cárcel.

Fotografía cedida por la Presidencia de Bolivia que muestra a su mandatario, Rodrigo Paz, en el acto de promulgación de la reforma del Ministerio Público, en La Paz. Foto: EFE/ Presidencia de Bolivia

La norma fue promulgada de inmediato por el presidente del país, Rodrigo Paz, tras lo cual, el Legislativo volvió a sesionar para, primero, destituir a Mariaca.

Posteriormente, esta madrugada el Parlamento eligió como fiscal general interino al abogado José Armando Urioste, quien tomará juramento el lunes y permanecerá en funciones hasta que los legisladores designen a un nuevo titular mediante el proceso de selección establecido en la Constitución.

El Gobierno sostiene que Mariaca tenía “antecedentes” de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.

En julio de 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz, Marset logró huir de un operativo para su captura en esa región boliviana y estuvo prófugo hasta marzo pasado, cuando se le detuvo en otra operación sin participación de la Fiscalía y fue enviado a EE.UU., donde está en prisión.

El nombre de Marset volvió a sonar en medio de la detención de Mariaca por un video en el que el uruguayo supuestamente dice que el ahora exfiscal general es su “amigo”, aunque la autenticidad de esas imágenes no ha sido comprobada.

VIDEO RECOMENDADO