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Fotografía de archivo del exfiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, en La Paz. Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Fotografía de archivo del exfiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, en La Paz. Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

Un juez dispuso este sábado la detención preventiva por 180 días al exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca, quien fue destituido por una investigación en la que el Gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de supuestamente liderar una “organización criminal” que protegía al “narcoterrorismo” en el país.

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