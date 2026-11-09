Por Redacción EC

Hay encuentros que van más allá del resultado y se convierten en una oportunidad para recuperar la conexión con quienes nunca dejan de alentar. La selección peruana se alista para vivir una nueva noche de fútbol junto a su público, en un compromiso que permitirá reencontrarse con la hinchada y renovar las expectativas sobre el futuro del equipo nacional. La Blanquirroja tendrá enfrente a Bolivia, en un partido que marcará su participación durante la fecha FIFA de noviembre. El conjunto dirigido por Mano Menezes afrontará este desafío con la intención de seguir construyendo una identidad futbolística. Después de los últimos cambios en el proceso de preparación, el entrenador brasileño tendrá otra ocasión para observar de cerca a los futbolistas que buscan ganarse un espacio y demostrar que pueden aportar al proyecto de la selección.

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