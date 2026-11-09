Hay encuentros que van más allá del resultado y se convierten en una oportunidad para recuperar la conexión con quienes nunca dejan de alentar. La selección peruana se alista para vivir una nueva noche de fútbol junto a su público, en un compromiso que permitirá reencontrarse con la hinchada y renovar las expectativas sobre el futuro del equipo nacional. La Blanquirroja tendrá enfrente a Bolivia, en un partido que marcará su participación durante la fecha FIFA de noviembre. El conjunto dirigido por Mano Menezes afrontará este desafío con la intención de seguir construyendo una identidad futbolística. Después de los últimos cambios en el proceso de preparación, el entrenador brasileño tendrá otra ocasión para observar de cerca a los futbolistas que buscan ganarse un espacio y demostrar que pueden aportar al proyecto de la selección.

Una noche de fútbol para reencontrarse con la hinchada peruana

El regreso del combinado nacional a territorio peruano representa una ocasión especial para los aficionados, que tendrán nuevamente la posibilidad de acompañar a sus representantes desde las tribunas. El escenario elegido será el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, donde se espera vivir una jornada cargada de emociones y aliento para los dirigidos por Menezes.

El rival será Bolivia, una selección que también llega con antecedentes recientes en el camino internacional, luego de disputar el repechaje rumbo al Mundial de 2026. Este enfrentamiento permitirá medir fuerzas ante un adversario sudamericano y ofrecerá al comando técnico peruano nuevas referencias sobre el rendimiento colectivo e individual de sus convocados.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Perú y Bolivia?

Los aficionados que quieran acompañar a la selección ya pueden marcar una fecha en el calendario. El encuentro entre Perú y Bolivia está programado para el viernes 13 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Este compromiso será el único partido internacional que disputará la Blanquirroja durante la ventana FIFA de noviembre. Por ello, los minutos en cancha tendrán un valor importante para el cuerpo técnico, que buscará aprovechar esta presentación para continuar observando alternativas de cara a los próximos desafíos deportivos.

¿A qué hora comenzará el partido de la Blanquirroja?

La pelota empezará a rodar desde las 8:00 p. m. (hora peruana). Se trata de un horario que permitirá a los hinchas organizarse para seguir las acciones de un encuentro que tendrá especial atención por tratarse de una nueva presentación del equipo nacional ante su público.

Más allá de la expectativa por conseguir una victoria, el compromiso será una oportunidad para que los jugadores respondan a la confianza del entrenador. Cada participación, asociación y oportunidad de gol formará parte de una evaluación que puede resultar determinante en la conformación del grupo que afrontará los siguientes retos internacionales.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia EN VIVO por televisión y streaming?

Quienes no puedan acudir al estadio también tendrán alternativas para seguir el encuentro desde sus hogares. La transmisión del amistoso entre Perú y Bolivia estará a cargo de América Televisión (canal 4), señal que llevará las incidencias del partido a los aficionados en distintas partes del país.

Asimismo, el compromiso podrá verse mediante América tvGO, la plataforma de streaming del canal. De esta manera, los seguidores de la selección tendrán la posibilidad de acompañar a la Blanquirroja desde diferentes dispositivos y no perderse una nueva presentación del equipo nacional, que buscará aprovechar el respaldo de su gente para continuar preparando el camino hacia sus próximos objetivos.