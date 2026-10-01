icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales y está en un hospital en Estados Unidos. (AFP).
Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales y está en un hospital en Estados Unidos. (AFP).
Por Agencia EFE

Christa Pike, la reclusa de Tennessee que sobrevivió el miércoles a un intento de ejecución con inyección letal, se quejó de dolor en el brazo durante el procedimiento, según una de las periodistas que presenciaron la ejecución.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.