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Resumen

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores de Islandia en la Casa de las Colecciones en Reikiavik el 6 de octubre de 2026. Foto: MARK SCHIEFELBEIN / PISCINA / AFP
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores de Islandia en la Casa de las Colecciones en Reikiavik el 6 de octubre de 2026. Foto: MARK SCHIEFELBEIN / PISCINA / AFP
/ MARK SCHIEFELBEIN
Por Agencia AFP

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el martes que Islandia es desde hace tiempo un “bastión estratégico” para la seguridad durante una visita a la isla, en momentos en que Estados Unidos busca aumentar su influencia en la región ártica.

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