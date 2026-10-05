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Resumen

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Una mujer pasa junto al logotipo del organismo ruso de control de la salud y el consumidor, Rospotrebnadzor, que se encuentra en la valla de sus instalaciones en Moscú el 5 de octubre de 2026. Foto: IGOR IVANKO / AFP
Una mujer pasa junto al logotipo del organismo ruso de control de la salud y el consumidor, Rospotrebnadzor, que se encuentra en la valla de sus instalaciones en Moscú el 5 de octubre de 2026. Foto: IGOR IVANKO / AFP
/ IGOR IVANKO
Por Agencia AFP

Estados Unidos monitorea los informes sobre una infección en un laboratorio de Rusia, aunque considera que no hay motivos para alarmarse, declaró este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio.

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