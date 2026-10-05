Estados Unidos monitorea los informes sobre una infección en un laboratorio de Rusia, aunque considera que no hay motivos para alarmarse, declaró este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy pocos, obviamente, pero como cualquier otra cosa, algo así puede salirse y propagarse rápidamente”, dijo Rubio a la prensa poco antes de partir en visita a Islandia.

“Observamos y monitoreamos esto de cerca. No creo que haya motivo para alarmarse, pero sí para mantenernos vigilantes. Y es lo que estamos haciendo”, añadió al referirse a la preocupación que generó la muerte de una empleada de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en el Salón Este de la Casa Blanca, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).

Las autoridades rusas aseguraron este lunes que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está “bajo control”.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. Su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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