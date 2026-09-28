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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una intervención al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Yuki Iwamura / POOL / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una intervención al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Yuki Iwamura / POOL / AFP)
/ YUKI IWAMURA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que un “actor extranjero” estuvo implicado en el supuesto complot terrorista contra la base aérea británica de RAF Fairford, utilizada por fuerzas estadounidenses.

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