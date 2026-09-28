El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que un “actor extranjero” estuvo implicado en el supuesto complot terrorista contra la base aérea británica de RAF Fairford, utilizada por fuerzas estadounidenses.

En una entrevista con Fox News, Rubio evitó identificar al actor extranjero y dijo que no podía revelar más detalles sobre su posible implicación, aunque aseguró que Estados Unidos colaboró estrechamente con las autoridades británicas para detener a los sospechosos.

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de la base de Fairford, en el condado de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra, donde la Policía antiterrorista investiga un posible ataque con explosivos.

La base de Fairford adquirió especial relevancia este año después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizara su uso para acciones estadounidenses de “carácter defensivo” contra instalaciones de misiles iraníes.

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió el arresto de cinco personas en el Reino Unido que presuntamente planeaban el ataque.

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