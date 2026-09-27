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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago el 27 de septiembre de 2026. Foto: JIM WATSON / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago el 27 de septiembre de 2026. Foto: JIM WATSON / AFP
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Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el domingo que las cinco personas detenidas por cargos relacionados con terrorismo en el Reino Unido tenían como objetivo causar daños significativos a la base británica que alberga tropas y aeronaves estadounidenses.

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