El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el domingo que las cinco personas detenidas por cargos relacionados con terrorismo en el Reino Unido tenían como objetivo causar daños significativos a la base británica que alberga tropas y aeronaves estadounidenses.

“Estábamos investigándolos. Querían causar grandes daños en nuestra base, y trabajar con los británicos funcionó muy bien”, declaró Trump a periodistas al llegar a Chicago para un torneo de golf. “Los vigilábamos desde hace mucho tiempo, y los atrapamos”.

“Los vigilábamos desde hace mucho tiempo, y los atrapamos”, añadió Trump.

Unidad estadounidense

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense, que anunció que ninguno de sus miembros había estado implicado en el incidente.

El pasado mes de marzo, el anterior primer ministro laborista, Keir Starmer, había autorizado a Estados Unidos a llevar a cabo acciones “defensivas” contra emplazamientos de misiles iraníes desde dos bases británicas, entre ellas Fairford.

Un policía enmascarado custodia la entrada a la base de la RAF Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026, mientras la policía antiterrorista británica investiga un incidente cerca de la base en el pueblo de Whelford. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / JUSTIN TALLIS

Los habitantes evacuados del cercano pueblo de Whelford fueron trasladados a un centro de ocio situado en las inmediaciones, informó la policía local.

Julian Tudsbury, un residente entrevistado por la BBC, explicó que otro vecino alertó a la policía a primera hora de la mañana después de haber visto “tres furgonetas sospechosas” en ese pueblo.

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por las acciones de otros países en territorio británico.

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