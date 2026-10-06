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Resumen

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Islandia en la Casa de las Colecciones, el 6 de octubre de 2026. (Foto de Mark Schiefelbein / AFP).
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Islandia en la Casa de las Colecciones, el 6 de octubre de 2026. (Foto de Mark Schiefelbein / AFP).
/ MARK SCHIEFELBEIN
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes a Rusia a ser “transparente y a compartir más información con el mundo” tras detectarse un posible caso de peste en la región siberiana de Irkutsk.

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