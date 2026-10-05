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Un trabajador de mantenimiento sale de la sede de Rospotrebnadzor, el organismo ruso de control de la salud y el consumidor, en Moscú, el 5 de octubre de 2026. Foto: IGOR IVANKO / AFP
Un trabajador de mantenimiento sale de la sede de Rospotrebnadzor, el organismo ruso de control de la salud y el consumidor, en Moscú, el 5 de octubre de 2026. Foto: IGOR IVANKO / AFP
/ IGOR IVANKO
Por Agencia AFP

Las autoridades rusas intentaron este lunes calmar la preocupación suscitada por la muerte de un trabajador de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia, al asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está “bajo control”.

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