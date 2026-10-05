Las autoridades rusas intentaron este lunes calmar la preocupación suscitada por la muerte de un trabajador de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia, al asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está “bajo control”.

La muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, había generado inquietud después de que un medio informara de que podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.

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Sin embargo, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una “neumonía de etiología indeterminada”, afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.

La investigación realizada por la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor determinó que “no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas”, dijo el responsable regional en Telegram.

Kobzev aseguró además que la situación sanitaria en la región es “estable” y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que conoció el fallecimiento.

Una mujer pasa junto al logotipo del organismo ruso de control de la salud y el consumidor, Rospotrebnadzor, que se encuentra en la valla de sus instalaciones en Moscú el 5 de octubre de 2026. Foto: IGOR IVANKO / AFP / IGOR IVANKO

“La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos”, afirmó.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas “remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones”.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. Su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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