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Rusia atacó nuevamente el Puente Norte de Kiev, una de las infraestructuras clave del tráfico vehicular de la capital de Ucrania, informó este domingo el alcalde la ciudad, Vitali Klichkó.
Rusia atacó nuevamente el Puente Norte de Kiev, una de las infraestructuras clave del tráfico vehicular de la capital de Ucrania, informó este domingo el alcalde la ciudad, Vitali Klichkó.
“Impacto en la carretera del Puente Norte. Los servicios de emergencia se dirigen al lugar de los hechos”, indicó en su cuenta de Telegram el alcalde de Kiev, al tiempo que la agencia ucraniana Ukrinform precisó que esta infraestructura fue atacada por un dron ruso.
El medio Ukrainska Pravda señaló que en redes sociales circulan videos en los que se observa la detonación del artefacto explosivo ruso mientras cruzaban coches por el puente.
This morning, the Russians once again struck the Pivnichnyi Bridge in Kyiv with a drone. They attacked an ordinary pharmaceutical warehouse in Sumy with drones. Tragically, one person was killed. My condolences to the family and loved ones. In Dnipro, they struck a communications facility. Six people were injured as a result of these attacks. Overnight, the Russians launched 135 attack drones against Ukraine, more than 50 of them jet-powered. Kyiv, the Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy, and Zaporizhzhia regions came under attack. And among the main targets of these terrorists, as always, are ordinary residential buildings, critical infrastructure – everything that makes up normal everyday life. There are power outages in some communities. Our services are working at the impact sites. It is important that Ukraine is not left alone against this terror. This week alone, the Russians have used more than 1,900 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 25 missiles against Ukraine. More than 800 of the drones were jet-powered, and Russia must be held accountable for this escalation. Today, Friedrich Merz @bundeskanzler – Federal Chancellor of Germany – is visiting Kyiv. A leader of a country that consistently demonstrates leadership in protecting the lives of Ukrainians from Russian strikes. We are grateful for all the support, and today we are preparing decisions to give us in Ukraine, and all of Europe, greater capabilities to defend ourselves. There will be important agreements between Ukraine and Germany. Russia must be stopped together. Thank you to everyone who is helping.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026
Ese puente también fue atacado por las fuerzas invasoras rusas el sábado.
El ataque de este domingo se produjo después de una noche en la que, según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia atacó con 135 drones de diferente tipo, de los cuales 125 fueron “destruidos o suprimidos”.
Las defensas aéreas ucranianas señalaron que también destruyeron dos misiles de crucero, aunque no pudieron evitar impactos en cinco puntos del país.
También hubo impactos por restos de drones destruidos en otros cinco puntos del país invadido por Rusia.
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