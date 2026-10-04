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Resumen

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Rusia ataca con un dron el Puente Norte de Kiev. (Captura de video).
Rusia ataca con un dron el Puente Norte de Kiev. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Rusia atacó nuevamente el Puente Norte de Kiev, una de las infraestructuras clave del tráfico vehicular de la capital de Ucrania, informó este domingo el alcalde la ciudad, Vitali Klichkó.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.