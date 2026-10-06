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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión por videoconferencia dedicada a la inauguración de un nuevo complejo educativo en la remota región siberiana de Yakutia, el 5 de octubre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión por videoconferencia dedicada a la inauguración de un nuevo complejo educativo en la remota región siberiana de Yakutia, el 5 de octubre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia EFE

El Kremlin advirtió este martes a Lituania de que adoptará medidas de respuesta en caso de que autorice el despliegue de armas nucleares, después de que el Parlamento de la república báltica levantara hoy en primera lectura la prohibición constitucional al respecto.

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