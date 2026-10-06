El Kremlin advirtió este martes a Lituania de que adoptará medidas de respuesta en caso de que autorice el despliegue de armas nucleares, después de que el Parlamento de la república báltica levantara hoy en primera lectura la prohibición constitucional al respecto.

“En lo que respecta a Rusia, por supuesto, tendrá que adoptar las medidas necesarias para garantizar de manera fiable su propia seguridad”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que la decisión de la antigua república soviética “no contribuirá a la estabilidad y previsibilidad de la situación en el continente europeo, sino que, por el contrario, supondrá lamentablemente una nueva escalada significativa de las tensiones”.

Aludió también a la posibilidad de que Estados Unidos -el principal país de la OTAN, recordó- construya una base militar en Lituania, lo que “no puede interpretarse de otra forma que como un paso hacia una escalada”.

“Igual que el emplazamiento de armas nucleares en el país vecino”, subrayó.

Para eliminar la cláusula constitucional que impide el despliegue de armamento nuclear, el Parlamento lituano celebrará una segunda votación el próximo 12 de enero.

Mientras Vilna considera que el mejor mecanismo de disuasión es el escudo nuclear de la OTAN, EE.UU. se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta lituana para desplegar una base en territorio del país que limita con el enclave ruso de Kaliningrado.

Con todo, el presidente, Gitanas Nauseda, matizó que la autorización no se traducirá automáticamente en el emplazamiento de dicho armamento, pero le liberará las manos para tomar medidas con urgencia en caso de que la situación de seguridad cambie radicalmente.

Los otros dos Estados bálticos -Letonia y Estonia-, no cuentan con prohibiciones explícitas sobre el estacionamiento de armas nucleares aliadas. Estonia declaró el año pasado que estaría dispuesta a acoger en su territorio aviones de combate británicos F-35 con capacidad nuclear.

El presidente ruso, Vladímir Putin, avisó la pasada semana de que Moscú utilizaría todo el arsenal a su alcance en caso de ataque directo contra cualquiera de sus regiones, y en particular contra Kaliningrado, después de que diplomáticos rusos denunciaran los planes aliados de bloquear el enclave báltico, un casus belli para Rusia.