En 2019, Jarvs Tasker se vio obligada a abandonar su carrera como profesora debido a una enfermedad crónica cuando tenía apenas 28 años.

Siete años después, gana el doble de lo que percibía entonces al año, dirigiendo Jarvs Indie Insights, una empresa que ofrece servicios de comunicación y marketing dentro de la industria de los videojuegos.

“Puedo decir con toda tranquilidad que probablemente me habría llevado unos 20 años en la enseñanza ganar lo que gano ahora”, le contó a la BBC.

Cuando dejó la docencia, comenzó haciendo trabajo voluntario para el canal de YouTube de PlayStation, le pareció que existían muchas similitudes entre ambas industrias.

“Gestionar una comunidad es muy parecido a gestionar una clase llena de niños, así que hay muchas habilidades transferibles. Pero además, los videojuegos son una de esas industrias a las que mucha gente llega más tarde en la vida”, dijo.

Mark Backler, de Game Anglia, afirma que el grupo trabaja para concienciar sobre las carreras profesionales en la industria de los videojuegos.

Tasker, que vive en Exeter, cree que los jóvenes quizá desconocen las “muchas vías de acceso” que existen para trabajar en este sector.

“La comunidad de los videojuegos es muy fuerte y apoya a las personas que aman lo que hacen, pero también percibe cuándo alguien está en esto únicamente por el dinero”, continuó.

“La pasión es lo más importante”, señaló.

Preguntada por el impacto de la inteligencia artificial, Tasker opinó que cree que la industria está haciendo un “gran trabajo” al rechazarla, porque a los jugadores no les gusta.

“Creo que, como industria, deberíamos sentirnos muy orgullosos de seguir defendiendo la creatividad humana y de que el público también respalde esa postura”, agregó.

Mark Backler, de Game Anglia, dice que la organización trabaja para dar a conocer las oportunidades profesionales en la industria de los videojuegos.

Tasker hizo parte de un evento organizado por Game Anglia para mostrar el crecimiento de la industria independiente de los videojuegos en el este de Inglaterra.

Backler señaló que la industria es actualmente una de las más importantes de Reino Unido y que, aunque es un sector competitivo, “es más posible que nunca desarrollar y publicar tus propios videojuegos independientes”.

El desarrollador Sam Read-Graves dice que el sector está creciendo en varias zonas de Inglaterra.

“Es como ser creador de contenidos: es difícil destacar entre la multitud, pero se puede lograr”, dijo.

Añadió que resulta complicado prever cómo cambiará la inteligencia artificial el sector, aunque muchos jugadores se muestran contrarios a su uso.

Durante el evento explicó que el sector de los videojuegos ha “crecido enormemente en los últimos diez años”.

“Gracias a iniciativas como Game Anglia en el este de Inglaterra existen ecosistemas muy sólidos con muchos estudiantes y desarrolladores. Me gusta pensar que esto ha empezado a atraer estudios capaces de crear grandes videojuegos”, apuntó.

“Cuando hablamos de títulos como Call of Duty o FIFA, esos juegos no van a surgir por ahora en el este de Inglaterra porque no contamos con grandes estudios”, anotó.

Abbygale Dunn estudió diseño y programación de videojuegos en la universidad.

“Pero en el caso de los desarrolladores independientes, no hay ninguna razón por la que esos juegos no puedan alcanzar el mismo éxito económico”.

Abbygale Dunn estudió diseño y programación de videojuegos en la universidad.

Dunn, de 22 años, es fundadora y directora de Astral Forge, una empresa independiente de desarrollo de videojuegos con sede en Essex.

Según ella, hoy existe “muchísimo espacio para las mujeres” dentro de la industria.

“Da respeto, por supuesto. Cuando estudiaba, solo había unas tres mujeres en mi curso”, recordó.

“Todo el mundo es muy amable; en realidad no es tan malo como parece, especialmente hoy en día”, explicó.

El cazatalentos de videojuegos Omar Khalil considera que puede resultar difícil crear el próximo gran juego.

“Yo misma soy programadora, un ámbito en el que sigue siendo menos habitual encontrar mujeres, y nunca me he sentido fuera de lugar”, señaló.

Omar Khalil, buscador de talentos (game scout) en Entity, considera que puede ser difícil crear el próximo gran éxito de la industria.

Khalil señaló que en Reino Unido “no falta talento”, aunque reconoció que desarrollar el próximo gran videojuego supone un desafío.

“Ahora mismo hay muchísimos videojuegos en el mercado. No es que falten juegos buenos; la cuestión es cómo conseguir que esos juegos obtengan visibilidad”, explicó.

“Creo que ese es el mayor desafío”, concluyó.