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Resumen

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Cada vez hay mas oportunidades en la industria de los videojuegos. (Imagen referencial: Florian Olivo)
Cada vez hay mas oportunidades en la industria de los videojuegos. (Imagen referencial: Florian Olivo)
Por BBC News Mundo

En 2019, Jarvs Tasker se vio obligada a abandonar su carrera como profesora debido a una enfermedad crónica cuando tenía apenas 28 años.

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