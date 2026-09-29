La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, creadora del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar “riesgos existenciales para la humanidad”, informa el Financial Times.

Recientemente ha resurgido un debate sobre los posibles riesgos vinculados a la IA con modelos de comportamiento a veces impredecibles.

La semana pasada varios grandes líderes de IA llamaron en la ONU a extremar la vigilancia. El cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, incluso se comprometió a ralentizar unilateralmente su desarrollo.

Según el folleto informativo de Anthropic para su salida a bolsa, la compañía registró el año pasado una pérdida de explotación de más de 8.000 millones de dólares, debido a un fuerte aumento de sus gastos en capacidad de cálculo. La facturación fue de alrededor de 4.600 millones y prevé gastar 518.000 millones en los próximos años para apoyar su crecimiento.

La AFP contactó con Anthropic pero la empresa no quiso comentar la información publicada por el Financial Times.

Valorada en 965.000 millones de dólares en mayo, la empresa de San Francisco prepara una salida a bolsa que se prevé récord.