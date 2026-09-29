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Resumen

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Dario Amodei, CEO de Anthropic, interviene de manera remota durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre inteligencia artificial (IA) y seguridad internacional, en el marco del tema «Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales», durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU, el 23 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / Getty Images vía AFP)
Dario Amodei, CEO de Anthropic, interviene de manera remota durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre inteligencia artificial (IA) y seguridad internacional, en el marco del tema «Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales», durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU, el 23 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / Getty Images vía AFP)
/ ALEXI J. ROSENFELD
Por Agencia AFP

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, creadora del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar “riesgos existenciales para la humanidad”, informa el Financial Times.

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