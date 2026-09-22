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¿Acabará la IA con el mundo?

“La IA no es diferente que tecnologías nuevas del pasado, ya sea el fuego o la imprenta: causa pánico al principio y se puede usar para el bien y para el mal”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Un investigador de la empresa Anthropic recientemente declaró que existe una probabilidad del 10% de que la inteligencia artificial “podría matar a todos los humanos” dentro de una década.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.