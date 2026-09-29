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Resumen

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El papa León XIV consideró que las advertencias sobre la inteligencia artificial "no son noticias falsas". (Foto: AFP)
El papa León XIV consideró que las advertencias sobre la inteligencia artificial "no son noticias falsas". (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El papa León XIV dijo el lunes que las advertencias apocalípticas sobre la inteligencia artificial “deben tomarse en serio”, ya que no son “noticias falsas”, aunque señaló que no está “en estado de pánico”.

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