El papa León XIV dijo el lunes que las advertencias apocalípticas sobre la inteligencia artificial “deben tomarse en serio”, ya que no son “noticias falsas”, aunque señaló que no está “en estado de pánico”.

“Si alguien me preguntara ‘¿estás en estado de pánico?’ No, no lo estoy. Duermo por las noches”, declaró a los periodistas en el avión de regreso al Vaticano tras su visita a Francia.

Pero “sí creo que las preocupaciones planteadas por muchos de los expertos, especialistas en IA, deben tomarse en serio”, afirmó.

Durante su visita apostólica a Francia, el papa estadounidense repetidamente advirtió sobre la necesidad de proteger a la humanidad ante la IA.

“Para no perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de máquinas’ que invade y condiciona nuestra vida cotidiana, es urgente que formemos mentes en el discernimiento ético”, dijo León XIV en un discurso el viernes en París.

El debate sobre los riesgos asociados a esta tecnología se han intensificado en los últimos meses, impulsados por varios incidentes y advertencias de profesionales de la industria.

En el avión el lunes, el papa dijo que estas advertencias no son “noticias falsas, tal como han dicho algunos, destinadas a provocar, bien sea por razones financieras o por algún otro tipo de ventaja”.

“Este es un problema que debemos, desde mi punto de vista, discutir juntos”, agregó. E insistió en que “simplemente decir ‘oh, eso no pasará’ y cerrar los ojos a la pregunta no es probablemente, en mi opinión, la forma más responsable de proceder”.

En su primer gran documento, la encíclica “Magnifica Humanitas” (Humanidad magnifica), publicado en mayo, el jefe de la Iglesia católica hizo un enérgico llamado a “desarmar” a la IA para “prevenir su dominio sobre los seres humanos”.

Recientemente, el papa también ha intensificado sus intervenciones e iniciativas en favor de una gobernanza internacional de la IA basada en la dignidad humana, particularmente en las áreas de tecnología nuclear, cultura y la creación artística.