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Resumen

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Erik Rivera

La Comisión de Constitución del Senado continuará este lunes a partir de las 11 a.m. con la sesión extraordinaria en la que se debatía la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en las materias de fenómeno El Niño y Seguridad Ciudadana.

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