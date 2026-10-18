La Comisión de Constitución del Senado continuará este lunes a partir de las 11 a.m. con la sesión extraordinaria en la que se debatía la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en las materias de fenómeno El Niño y Seguridad Ciudadana.

La decisión se adoptó tras las reuniones que sostuvieron días atrás los asesores de distintas bancadas. Según fuentes de El Comercio, las agrupaciones políticas estuvieron de acuerdo con asistir a la sesión y garantizar el quórum necesario para llevarla a cabo. Al estar integrada por 12 senadores, se requiere la presencia de al menos siete para sesionar.

En la cita, de acuerdo con las mismas fuentes, se pondrá a discusión el dictamen de la Cámara Baja que aprobó 20 facultades legislativas y el predictamen elaborado por la Comisión de Constitución del Senado que contiene 27 medidas, entre las que resalta restituirle la capacidad operativa a la DINI y la calificación de “grupos hostiles” a organizaciones criminales.

Consultado por El Comercio, Roger Astucuri (Obras), vicepresidente de Constitución, cuestionó que no se le haya notificado de la sesión del lunes, pese a que ya figura en el portal del Congreso.

(Foto: El Comercio)

Fuego cruzado

La reunión se realizará luego de que la Comisión de Constitución del Senado atravesara dos episodios de tensión que entorpecieron el debate sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.

El más reciente ocurrió el 15 de octubre. Ese día, los senadores de izquierda y sus aliados protagonizaron momentos de tensión y enfrentamientos con el presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular), antes de abandonar la sala Miguel Grau y dejar sin quórum la sesión, lo que impidió continuar con el debate.

La sesión quedó reducida a los legisladores de Fuerza Popular y Renovación Popular, en su mayoría suplentes. Los representantes de ambas bancadas que permanecieron en la sala cuestionaron la actitud de sus colegas de izquierda y sus aliados. Patricia Juárez, de la bancada naranja, afirmó que pretenden “sabotear el funcionamiento de la comisión” y “boicotear” la votación de las facultades.

(Foto: El Comercio)

Antes de abandonar la sala, los legisladores de la oposición habían cuestionado la conducción de Mesía, en particular por la respuesta que dio a un pedido para delimitar las competencias del Senado frente a las decisiones que adopte la Cámara de Diputados.

En medio de las fricciones, una fuente de El Comercio indicó que se evaluaba retirar a la secretaria técnica del grupo de trabajo.

El primer altercado ocurrió el sábado 10 de octubre, durante la exposición del ministro del Interior, César Astudillo, quien acudió a sustentar las facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

A las 11:27 a. m., la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) cuestionó duramente la intervención del ministro. Desde su escaño, sostuvo que su exposición carecía de horizonte y era general. Incluso, afirmó que parecía tener “miedo” de impulsar una reforma policial.

Astudillo respondió desde uno de los extremos de la mesa, sin elevar la voz. Sin embargo, el intercambio habría pasado inadvertido de no ser por la intervención del senador Iber Maraví (Juntos por el Perú), quien, visiblemente incómodo desde el inicio de la sesión, pidió la palabra en tono desafiante y cuestionó la reacción del ministro, pese a que Luque había podido desarrollar su intervención sin interrupciones.

“¿Quién es él [para interrumpir]?”, exclamó Maraví mientras señalaba con la mano por encima de la frente de Astudillo.

El episodio desató una cadena de gritos y enfrentamientos verbales que obligó a suspender temporalmente la sesión. Varios minutos después, el grupo de trabajo retomó la reunión, pero solo para darla por concluida.