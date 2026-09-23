La inteligencia artificial puede utilizarse para realizar una gran variedad de tareas, desde responder preguntas y resumir textos hasta crear contenidos, organizar información y generar imágenes. Para aprovechar mejor este recurso y obtener resultados más precisos, existe una herramienta clave: los prompts, es decir, las instrucciones que se le proporcionan a la IA para indicarle exactamente qué se quiere conseguir.

En el caso de las imágenes, una indicación bien formulada puede ser la diferencia entre obtener un resultado genérico y conseguir una fotografía con aspecto profesional. Estas herramientas permiten crear imágenes desde cero a partir de una descripción escrita, pero también modificar fotografías existentes según las indicaciones del usuario.

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El prompt para conseguir una foto profesional

Para quienes quieran generar una fotografía con aspecto profesional, pueden copiar y pegar una instrucción como la siguiente y adaptarla según el resultado que busquen:

“Creá una fotografía profesional, fotorrealista y de alta resolución. La imagen debe tener una estética natural, elegante y sofisticada, similar a una sesión realizada por un fotógrafo profesional. Utilizá iluminación suave y favorecedora, exposición equilibrada, colores naturales, buena definición y una profundidad de campo sutil. Composición cuidada, encuadre profesional y fondo limpio, ligeramente desenfocado, que permita destacar al sujeto principal. Conservá una textura natural de la piel y evitá el exceso de retoque, los rasgos artificiales, las proporciones incorrectas y cualquier elemento que haga que la imagen parezca generada por inteligencia artificial. El resultado debe parecer una fotografía real tomada con una cámara profesional”.

A esta instrucción se le pueden sumar detalles para definir la imagen con mayor precisión. Por ejemplo, se puede indicar quién aparece, qué ropa lleva, dónde se encuentra, qué está haciendo, cuál es su expresión y qué tipo de plano se quiere conseguir.

También es posible modificar el estilo según el objetivo. Para una fotografía laboral se puede agregar “retrato corporativo, fondo neutro e iluminación de estudio”. Para una imagen destinada a redes sociales, se puede optar por una estética editorial o de lifestyle. Si se busca crear una fotografía de un producto, en cambio, conviene especificar el objeto, el fondo, la superficie y el tipo de iluminación.

Cómo mejorar el resultado

La misma lógica sirve para editar una fotografía existente. En ese caso, además de describir los cambios que se quieren realizar, es importante aclarar qué elementos deben mantenerse, como el rostro, la identidad, la ropa o la composición original.

El nivel de detalle del prompt puede marcar una diferencia importante. En lugar de limitarse a pedir “una foto profesional”, describir la iluminación, el encuadre, el fondo, los colores y el estilo permite darle a la herramienta una guía más precisa sobre el resultado esperado. A partir de esa primera generación, además, se pueden realizar nuevos pedidos para ajustar detalles concretos de la imagen.

La Nación, de Argentina / GDA