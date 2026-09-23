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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este es el mejor prompt para crear imagenes con IA. (Foto: Glenn Carstens-Peters)
Este es el mejor prompt para crear imagenes con IA. (Foto: Glenn Carstens-Peters)
/ Unsplash
Por Grupo GDA

La inteligencia artificial puede utilizarse para realizar una gran variedad de tareas, desde responder preguntas y resumir textos hasta crear contenidos, organizar información y generar imágenes. Para aprovechar mejor este recurso y obtener resultados más precisos, existe una herramienta clave: los prompts, es decir, las instrucciones que se le proporcionan a la IA para indicarle exactamente qué se quiere conseguir.