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El café es una de las bebidas más populares del planeta.
El café es una de las bebidas más populares del planeta.
Por BBC News Mundo

“El café simplemente no me hace mucho efecto”, dice Emily, de 20 años, mientras sale de una cafetería en el centro de Londres a las 6 de la tarde.

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