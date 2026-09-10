Café peruano va por nuevo récord al buscar superar los US$5.000 por quintal en subasta internacional
Café peruano va por nuevo récord al buscar superar los US$5.000 por quintal en subasta internacional
Por Redacción EC

El café peruano podría protagonizar un nuevo salto de valor en los mercados internacionales. ¿Pero cuánto representa un quintal? En el comercio internacional de café equivale a 46 kilos. Es decir, la proyección supone que los mejores cafés peruanos podrían alcanzar un valor superior a US$108 por kilo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.