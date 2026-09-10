El café peruano podría protagonizar un nuevo salto de valor en los mercados internacionales. ¿Pero cuánto representa un quintal? En el comercio internacional de café equivale a 46 kilos. Es decir, la proyección supone que los mejores cafés peruanos podrían alcanzar un valor superior a US$108 por kilo.

La cifra fue anunciada por José Jorge Durand, presidente de la III Subasta, durante el lanzamiento realizado el jueves 10 de septiembre en el Parque Kennedy de Miraflores, ante los viceministros de Comercio Exterior y de la Producción, la presidenta ejecutiva de Promperú, el alcalde de Miraflores y la alcaldesa de Chanchamayo.

El dato adquiere mayor dimensión al compararlo con el precio convencional. En la subasta anterior, mientras la cotización de referencia en bolsa rondaba los US$140 por quintal, un café peruano seleccionado llegó a venderse en US$2.350. Ahora, el desafío es superar los US$5.000.

Detrás de estas cifras están atributos que el mercado especializado paga cada vez más: calidad, origen, altitud, variedad, proceso y trazabilidad. Para los pequeños productores, obtener mejores precios significa mayores oportunidades de ingreso y desarrollo para sus familias y comunidades.

La gran subasta se realizará del 24 al 27 de septiembre en Chanchamayo, con unos 27 contenedores y una expectativa de negocios cercana a US$17 millones. Compradores de Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Ucrania y otros mercados llegarán en busca de los mejores cafés peruanos.

Mientras tanto, este fin de semana, hasta el domingo 13 de septiembre, el Parque Kennedy acoge “Yo Tomo Café Peruano”, festival organizado por Devida, donde productores presenta nuevo récord internacional.